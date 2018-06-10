عاجل.. 3 إرهابيين يقتلون موظفا بعد عودته من صلاة التهجد في سيناء

استشهد موظف مدني بإدارة مرور العريش، منذ قليل، برصاص عناصر تكفيرية حال عودته لمنزله من صلاة التهجد، وذلك أمام منزله بالقرب من قسم شرطة ثالث العريش.





وقال شهود عيان، إن الشهيد يدعى عماد البصيلي يعمل مهندس فحص السيارات بمرور العريش.





وأكد شهود عيان من جيران الشهيد، أن 3 إرهابيين نزلوا من سيارة فيرنا أجرة، وأطلقوا النار على المجني عليه الذي سقط غارقًا في دمائه بـ3 طلقات بالرأس، وفر الجناة عقب الحادث باتجاه منطقة مزارع الزيتون جنوب العريش.





وأضاف الشهود، أنه تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى العريش العام.