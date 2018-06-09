متحدث "الرئاسة" يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع بعثة المنتخب الوطني



وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الكابتن محمد صلاح حالته المعنوية مرتفعة وثقته بنفسه واللاعبين كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أنه طمأن الرئيس السيسي بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج، وفي طريقه لتماثل الشفاء.



وحول اشتراك اللاعب محمد صلاح في أولي مباريات كأس العالم قال: "يرجع التقدير للجهاز الفني.. وتقديره الشخصي"، منوها أن الرئيس السيسي أكد أن صحته في المقام الأول.



وأشار إلى أن كوبر أكد للرئيس السيسي أنه سيبذل قصارى جهده مع المنتخب، منوها أن كابتن عصام الحضري أبدي تفاؤله بصعود إلى الدور الثاني.



أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بأعضاء المنتخب الوطني لحثهم على بذل الجهد في كأس العالم.