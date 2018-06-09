فيرستابن الأسرع بالتجربتين الحرتين لسباق فورمولا 1 الكندي

ردَّ ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، على منتقديه وسجل اليوم الجمعة، أسرع زمن بالتجربتين الحرتين الأولى، والثانية لسباق الجائزة الكبرى الكندي، ضمن سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.





ويقام السباق، غد الأحد، ليتفوق بفارق قليل على بطل العالم لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، في التجربة الأولى، وعلى كيمي رايكونين، سائق فيراري، في التجربة الثانية.





وتورط فيرستابن في العديد من الحوادث طوال الموسم وحتى الآن، حيث تم التشكيك في أسلوبه العدواني في قيادة السيارة.





لكن تسجيل دقيقة، و13.302 ثانية على مضمار "جيليس فيلينويفا" بمونتريال البالغ طوله 4.361 كيلومترًا كان هو الرد المثالي بالتجربة الأولى، كما استطاع أن يسجل أسرع زمن بالتجربة الثانية حيث سجل دقيقة، و12.198 ثانية.





وجاء هاميلتون في المركز الثاني بفارق 0.088 ثانية، فيما جاء دانيل ريتشاردو، سائق ريد بول، في المركز الثالث، في التجربة الأولى.





وفي التجربة الثانية جاء رايكونين في المركز الثاني بفارق عشر من الثانية عن فيرستابين، فيما جاء هاميلتون في المركز الثالث، وهو مركز جيد بالنظر إلى انه استخدم إطارات أبطأ من التي استخدمها فيرستابين.





وفشل سيباستيان فيتيل في احتلال أحد المراكز الثلاث الأولى في التجربتين وسيحتاج إلى تحسن كبير خلال مجريات السباق ليصبح سعيدا.





وبعد مرور ستة سباقات في الموسم، فاز كل من هاميلتون وفيتيل وريتشاردو بسباقين، حيث يتصدر هاميلتون ترتيب السائقين برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فيتيل في المركز الثاني برصيد 69 وريتشاردو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.





ويسعى هاميلتون لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بسباق الجائزة الكبرى الكندي، حيث يسعى للفوز به للمرة السابعة.





ومن المقرر أن يتفادى ريتشاردو، الفائز بسباق موناكو قبل اسبوعين، عقوبة مركز الانطلاق، حيث يمكن لفريقه إعادة استخدام جزء من المحرك السابق بدلا من إدخال مكون جديد عقب حدوث مشكلة.





وتقام التجربة الحرة الثالثة غدا السبت قبل التجربة الرسمية.



