فيرستابين يتصدر التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الكندي

رد ماكس فيرستابين، سائق فريق ريد بول، على منتقديه وسجل، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الكندي ضمن سباقات بطولة العالم لسيارات فورمولا 1، والمقرر إقامته بعد غد الأحد، ليبتعد بفارق قليل عن بطل العالم لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس.





وتورط ماكس فيرستابين في العديد من الحوادث طوال الموسم وحتى الآن، حيث تم التشكيك في أسلوبه العدواني في قيادة السيارة، ولكن تسجيل دقيقة 13.302 ثانية على مضمار "جيليس فيلينويفا" بمونتريال البالغ طوله 4.361 كيلومترا كان هو الرد المثالي.





وجاء هاميلتون في المركز الثاني بفارق 0.088 ثانية فيما جاء دانيل ريتشاردو، سائق ريد بول، في المركز الثالث.





وجاء سيبستيان فيتيل، سائق فيراري، في المركز الرابع فيما جاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس، في المركز الخامس، متفوقًا على كيمي رايكونن، سائق فيراري.





وبعد مرور 6 سباقات في الموسم، فاز كل من هاميلتون وفيتيل وريتشاردو بسباقين.





ويتصدر هاميلتون ترتيب السائقين برصيد 11 نقطة، فيما يأتي فيتيل في المركز الثاني برصيد 69 وريتشاردو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.





ويسعى هاميلتون لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بسباق الجائزة الكبرى الكندي، حيث يسعى للفوز به للمرة السابعة.





ومن المقرر أن يتفادى ريتشاردو، الفائز بسباق موناكو قبل أسبوعين، عقوبة مركز الانطلاق، حيث يمكن لفريقه إعادة استخدام جزء من المحرك السابق بدلا من إدخال مكون جديد عقب حدوث مشكلة.





وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق من اليوم فيما تقام التجربة الثالثة، غدًا السبت، قبل التجربة الرسمية.



