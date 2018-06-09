هاميلتون يطالب بالمساواة في الأجور بين السيدات والرجال

قال لويس هاميلتون، بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إن الرياضة والمجتمع عالقان في "العصر الحجري" عندما يتعلق بالأمر بحقوق المرأة.





ورد لويس هاميلتون، الذي يحتل المركز 12 في قائمة فوربس التي نشرت هذا الأسبوع لأعلى الرياضيين دخلا، على سؤال حول رأيه في غياب السيدات عن أول 100 مركز في القائمة.





ورفض لويس هاميلتون الإجابة عن السؤال في البداية مشيرا إلى أن فورمولا 1 بريئة في هذا الأمر بسبب عدم وجود سائقة في البطولة.





لكن هاميلتون رد سريعا بأن السيدات يجب أن يحصلن على أجور متساوية عند القيام بعمل مماثل، وتساءل عن غياب سيرينا ويليامز لاعبة التنس عن قائمة فوربس.





وقال هاميلتون الذي حصد 51 مليون دولار العام الماضي وفقا لفوربس: "لا توجد سائقات لذا فورمولا 1 ليس لديها يد في الأمر، لكن هذا يظهر مدى تخلفنا في العالم".





وواصل: "لا يوجد سبب لعدم حصول السيدات على أجور متساوية مثل الرجال".





وأضاف: "سيرينا من ضمن أعظم ثلاثة رياضيين في التاريخ، وتتفوق على العديد من الموجودين في القائمة لذا فالسؤال المهم لماذا؟"





وتابع: "السيدات يحكمن العالم، لا أفهم، هذا يوضح أننا ما زلنا في العصر الحجري.. يجب تغيير ذلك".





واحتلت سيرينا الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى المركز 51 في قائمة فوربس العام الماضي لكنها خرجت من القائمة هذا العام بعد ابتعادها عن التنس بسبب إنجاب طفلتها الأولى.





وقطع التنس، وخاصة البطولات الأربع الكبرى، خطوة كبيرة بتقديم جوائز مالية متساوية لكن العديد من الرياضات الأخرى ما زالت بعيدة عن ذلك فيما يتعلق بالأمور المالية والتعدد.





وقال هاميلتون الذي يسعى لمعادلة رقم مايكل شوماخر القياسي بالفوز للمرة السابعة بسباق كندا بعد غد الأحد: "سيرينا تحدثت عن مدى صعوبة ذلك، التغيير سيتطلب بعض الوقت".





ولم تشارك أي سيدة في فورمولا 1 منذ 1976، وشاركت سيمونا دي سيلفسترو في سلسلة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية في 2016.





واعتزلت سوزي فولف التي أصبحت في 2014 أول سائقة في 22 عاما تشارك في أحد سباقات فورمولا 1 حين ظهرت مع وليامز في التجارب الحرة على حلبة سيلفرستون.





كما اعتزلت دانيكا باتريك، السيدة الوحيدة الفائزة بسباق في سلسلة إندي كار وانطلقت من المقدمة في دايتونا 500، الشهر الماضي ولا يبدو أن هناك فرصة لوجود سائقة أخرى في المستقبل القريب.



