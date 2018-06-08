صحيفة أمريكية تزعم ارتداء قوات إيرانية ملابس الجيش السوري لمواجهة إسرائيل

زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم، الجمعة، أن قواتا إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني ارتديا ملابس الجيش السوري، وانتقلوا إلى الجنوب السوري للتصدي للهجمات الإسرائيلية المحتملة.





ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الجيش السوري نقل قوات إيرانية وقوات تابعة لحزب الله إلى مدينتي القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، بملابس سورية، استعدادا لأية مواجهات محتملة في هذه المناطق أمام القوات الجوية الإسرائيلية.





ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تعليقا على ذلك، على لسان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم أثناء الاحتفال بيوم القدس العالمي أن قواته والقوات الإيرانية لن تنسحب من سوريا، إلا بأمر من الرئيس، بشار الأسد، وأن إسرائيل تريد تغيير الوضع في سوريا، كونها معنية بخروج هذه القوات من الأراضي السورية.





كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد أكدت ردا على ما جاء في الصحيفة الأمريكية أن هناك تفاهمات روسية ــ إسرائيلية على ضرورة خروج القوات الإيرانية وقوات حزب الله من الأراضي السورية، ولكن هذا الأمر لم يحدث بعد، ليعود الرئيس الأسد وينفي خلال مقابلة تليفزيونية سابقة وجود قوات عسكرية إيرانية في بلاده، إنما خبراء ومستشارين فحسب.





ويشار إلى أنه لم تؤكد أي جهة رسمية المزاعم التي وردت في تقرير الصحيفة الأمريكية.



