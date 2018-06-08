عاجل.. مصدر أمني: دوي انفجارين جديدين في كركوك

كشف مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية، اليوم الجمعة، بأن تفجيرا ثانيا وقع وسط المحافظة.









وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "انفجارا ثانيا وقع بشارع طريق بغداد المؤدي إلى شارع بلدة المرور وسط كركوك".





وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "طبيعة الانفجار لم تعرف حتى الآن".





وشهدت كركوك قبل قليل انفجارا وقع في شارع القدس قرب جامع الأبرار وسط المحافظة، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.





يذكر أن محافظة كركوك (255 كم شمال العاصمة بغداد)، تعد من المناطق المستقرة أمنيا، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين.