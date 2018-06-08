البابا تواضروس: أتمنى أن يصبح 1 يونيو عيداً قومياً لكل المصريين

صرح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأنه يحلم أن يكون الأول من يونيو، الذى يوافق دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر عيداً قومياً لكل المصريين.





وأضاف فى الكلمة التى ألقاها الجمعة الماضى، الموافق الأول من يونيو، خلال الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها جمعية إحياء التراث الوطنى «نهرا» بالمتحف القبطى بمصر القديمة، أن يوم دخول العائلة المقدسة أرض مصر، ويمثل قيمة سياحية واقتصادية كبيرة.







