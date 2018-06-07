مسلسلات رمضان في اليوم الـ 22.. حذف المشهد المسيء لعبد الناصر من "العاصوف"

شهد اليوم الـ 22 من شهر رمضان الكريم أحداث مثيرة بشاشة الدراما المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة العامة، لعل أبرزها إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية قامت بحذف المشهد المسيء للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر من مسلسل"العاصوف" المذاع على قنوات MBC، وكذلك واكتشاف أيوب "مصطفى شعبان" المكان التي تختبئ فيه طليقته رغدة "ميريهان حسين" ومن خلال خادمتها يحصل على عينه من شعر ابنه ليجري تحليل DNA ويعرف حقيقة ما إذا كان ينسب له بالفعل أم لا.

حذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبد الناصر من "العاصوف"

ففي هذا الصعيد، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية قامت بحذف المشهد المسيء للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر من مسلسل"العاصوف" المذاع على قنوات MBC.

وأفاد المجلس، في بيان له ، أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى اتصالا اليوم من ناصر الحجيلان، وكيل أول وزارة الإعلام بالمملكة، قال خلاله إنه استمرارا للتواصل والعلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين البلدين فقد أصدر عواد بن صالح، وزير الإعلام بالمملكة، قرارا بحذف المشهد المسيء من المسلسل المذكور وهو ما تم بالفعل.

وتوجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر لوزير الإعلام السعودي على سرعة الاستجابة لمطلب المجلس.

وكان مكرم قد وجه خطابا لوزير الإعلام السعودي طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبد الناصر والتنبيه على القنوات والشركات المنتجة بعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية.

الشال الأخضر

حملت أحداث الحلقة "22" مسلسل "رسايل"، اسم "الشال الأخضر"، حيث بدأت بمواجهة هند "مها أحمد "، لزوجها عاطف "سليمان عيد" لخفيه حقيقة سجن أخيها هاني "رامز أمير"، بالتعاون مع شقيقتها هالة "مي عز الدين"، والذي أكد بدوره رجوع هاني للمنزل، كما شهدت الحلقة بمواجهة والد هالة "أحمد خليل" لهالة عن المشكلة التي واجهت هاني دون إخباره في بادئ الأمر، مؤكدًا أن هناك عتابًا عقب انتهاء الأزمات التي تمر بها.

وفي سياق متصل، ذهبت هالة إلى يحيى الخربوتلي"أحمد سعيد عبد الغني" في مقر شركته بعد تجاهل الموعد المحدد بينهما، ولكن قام يحيى بشرح لها السبب وراء اختفائه وهو أن كارولين "رزان مغربي" وأمين "محسن منصور" قاما بإرسال صورة تجمعهما إلى زوجته مما أدى إل حدوث بعض الخلافات فيما بينهما، ولكن هالة أكدت له تفهمها للأمر وسألته حول إقامة سامح الخربوتلى "أحمد حاتم" شقيقه لحفلة في قصر، وأخبرها يحيى أنه لا يعرف ولكنه سيقوم بالسؤال والرد عليها.

حقيقة نسب إبن أيوب

أما عن مسلسل أيوب، فغلبت مشاهد الحلقة الـ 21 الكثير من الإثارة والتشويق، فكانت مكيدة للإيقاع بـ منصور "محمد دياب"، عن طريق أحد رجاله الذى يتنكر فى شخصية مستشار قانونى ليطمعه باستئجار مقر خاص به ليغريه بعدها بالمشاركة معه فى مشروع استثمارى.

ويكتشف أيوب "مصطفى شعبان" المكان التي تختبئ فيه طليقته رغدة "ميريهان حسين" ومن خلال خادمتها يحصل على عينه من شعر ابنه ليجرى تحليل DNA ويعرف حقيقة ما إذا كان ينسب له بالفعل أم لا.

ويتبرع أيوب بمبلغ مالي في أحد المساجد، ويطلب من القائم عليها أن يمنح عمته عمرة باعتبارها أم مثالية دون أن تعرف أنه السبب في ذلك، وكذلك منح ابن عمته مبلغ مالي لتدبير ورشة النجارة الخاصة به.

انتهاء تصوير مسلسل "الرحلة"

وفي صعيد متصل، انتهت أسرة مسلسل "الرحلة" بطولة النجوم باسل الخياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع، من التصوير نهائيًا، وذلك بعد تصوير أخر المشاهد داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث استغرق تحضير وتصوير المسلسل 6 أشهر كاملة.

وفى سياق متصل لاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، بعد الأصداء التي حققها بعد عرض الحلقات النصفية الأولى، خاصة الإشادات التي حصل عليها فريق الممثلين والإخراج من رواد السوشيال ميديا، كذلك التهنئة التى حصل عليها فريق العمل من نجوم الفن أصدقاءهم، فضلا عن الإشادات من النقاد وأبرزهم الناقد طارق الشناوى الذى وصف العمل بأنه مسلسل مكتمل عناصر النجاح.

سر تعاون أحد قيادات الإرهاب مع الإخوان في كلبش 2

وفي كلبش2 كشف أحد قيادات الجماعات الإرهابية فى الحلقة الـ22، سبب تعاونهم مع جماعة الإخوان المسلمون، مشيرًا إلى أنهم ضيعوا منهم فرصة عظيمة في الاستحواذ على البلاد وقت حكمها عام 2013.

وقال إنهم يختلفون عن الجماعة فكريًا ومع ذلك فدعمهم واجب حتى يتمكنوا من النهوض مره أخرى، بالرغم من اتباعهم سبل الديموقراطية التي تتعارض مع فكر بناء الخلافة الإسلامية.