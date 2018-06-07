الوزراء ينفي وجود نقص في ألبان الأطفال: الكميات وفيرة والمخزون آمن





نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت أنه لا يوجد نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وأن الكميات وفيرة والمخزون آمن‎، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وشددت الوزارة على أن هناك 1092 منفذاً موزع على كافة أنحاء الجمهورية يقوم بتوفير ألبان الأطفال المدعمة.





وأعلنت الوزارة أن لديها مليون و675 ألفًا و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 ألفًا و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر كمخزون استراتيجي من ألبان الأطفال "شبيه لبن الأم"، يكفي لمدة 3 أشهر على مستوى الجمهورية، وذلك في وحدات الرعاية الصحية الأساسية، ومنافذ التوزيع حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، موضحة أنه جارى الآن مكينة جميع المنافذ ليصبح الصرف باستخدام الرقم القومي.





وأكدت الوزارة أن هذه تُعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط، وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد إحكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه.





وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (25354150/02) لتحديد اسم المنفذ محل الشكوى.



