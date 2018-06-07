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"القوى العاملة": إنهاء مشكلة 7 صيادين بالسعودية وعودتهم لمصر‎

الخميس 07/يونيو/2018 - 03:44 م
القوى العاملة: إنهاء مشكلة 7 صيادين بالسعودية وعودتهم لمصر‎
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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إسماعيل منطاوي
 
وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بضرورة إنهاء مشكلة 7 صيادين مصريين، من خلال التسوية الودية مع الكفيل، فضلا عن إنهاء إجراءات عودتهم لأرض الوطن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه إلي أن المكتب بجدة استطاع إنهاء إجراءات عودة 7 صيادين من محافظة الدقهلية بعد جلسة ودية مع الكفيل بالهيئة العمالية السعودية، وذلك بحضور الملحق العمالي ياسر غازي، وذلك بعد عدة جلسات تم خلالها تقريب وجهات الخلاف بين الصيادين والكفيل، حيث تم إنهاء إجراءات مغادرتهم وتوجهوا للقاهرة.

المزيد عن: وزير القوى العاملة مصر محمد سعفان السعودية
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