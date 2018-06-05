طبيب الزمالك السابق: لا يمكن إشراك "صلاح" مع الفراعنة إلا بموافقة ليفربول

أكد مصطفى المنيري طبيب الزمالك السابق، أنه لا يمكن إشراك محمد صلاح في مباريات المنتخب المصري بكأس العالم أو إعطائه حقن "كورتيزون" إلا بعد موافقة مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف "المنيري" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "هناك علامات جيدة تؤكد على لحاق محمد صلاح بمباريات المونديال، مثل صورته أثناء أداء بعد التدريبات التأهيلية، وأيضًا صورته أثناء حمل الشنطة على كتفه عند وصوله لإسبانيا لتلقي العلاج".

وتابع: "بالفعل ما يتردد أن الأجواء المتوفرة لـ" صلاح" وبعض المأكولات تساعد في سرعة شفائه ذلك أمر صحيح جدًا".

وأتم: "أعتقد أن محمد صلاح قادر على المشاركة مع منتخب مصر في المونديال ولكن الأنباء التي وصلت حتى الآن أنه سيغيب عن مواجهة أوروجواي".