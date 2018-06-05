كارول سماحة لجمهورها اللبناني: "حفل عيد الفطر سيكون مميز"

عربت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن حماسها للقاء الجمهور ومحبيها في حفل عيد الفطر المبارك الذي ستحييه في لبنان، برسالة مباشرة من لندن حيث تتواجد خلال الفترة الراهنة.

كارول سماحة أطلت على الجمهور بفيديو تناقله محبوها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووعدت الجميع بأمسية مميزة تقدم فيها أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

الجدير ذكره أن الحفل من المقرر إقامته يوم 17 يونيو الجاري على مسرح "صالة السفراء" في "كازينو لبنان".