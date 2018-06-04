وزير الأوقاف: هدفنا افتتاح 1000 مدرسة قرآن كريم بنهاية 2018
الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:15 ص
محمود الجلاد
كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، المتسابقين الفائزين في وكالة أنباء الشرق الأوسط للقرآن الكريم، بحضور حسن علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونزار العطيفي نائب رئيس الوكالة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتفعيل دور الكتاتيب وافتتاح العديد من المدارس العلمية و القرآنية من أجل حفظ كتاب الله وفهم معانيه العامة، وكذلك ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، حتى لا يتم استدراج النشء تحت مسمى تحفيظ القرآن، ومن ثم تجنيد الأطفال وتشويه عقولهم والسيطرة عليهم، مضيفا: "قمنا بافتتاح أكثر من 650 مدرسة ونستهدف الوصول إلى 1000 مدرسة، كحد أدنى مع نهاية هذا العام، و1500 مدرسة بنهاية العام المالي 2018/2019".