وزير الأوقاف: هدفنا افتتاح 1000 مدرسة قرآن كريم بنهاية 2018

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، المتسابقين الفائزين في وكالة أنباء الشرق الأوسط للقرآن الكريم، بحضور حسن علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونزار العطيفي نائب رئيس الوكالة.



