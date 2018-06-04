مصرX يوم.. هذه كانت أمنية طالبة الثانوية العامة المنتحرة

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى حديث والدة ضحية الانتحار.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

والدة الطالبة المنتحرة تكشف عن أمنية نجلتها

قالت مدام سامية، ووالدة الطالبة "يارا" المنتحرة، إن نجلتها ضحية لنظام التعليم الفاشل، معقبة: "بنتي ماتت خلاص، كانت متفوقة وممتازة، بس جت امبارح وقالتي ناسية كل حاجة".

وتابعت "سامية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد: "بنتي بتطلع من الأوائل كل سنة، بس امبارح نسيت، ومنتمتش طول الليل كانت قلقانه، قالت ليه مخي وقف خلاص، مش فاكرة حاجة".

وأضافت أن نجلتها أخبرتها قبل الامتحان بأنها غير قادرة على استذكار أي شيء، متابعة: "ماتت خلاص، بتحشي معلومات جوه دماغها من شهر 7 اللي فات، مخها هنج ووقف، كان نفسها تدخل طب أسنان".

وزير التعليم: لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية العامة

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أنه تم ضبط الطالب الذي قام بإدخال هاتفه للجنة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة وقام بتصويره وإرساله لأصدقائه، إذ تم القبض عليه بعد عشر دقائق فقط من تصويره لورقة الأسئلة.

وأضاف شوقي في تصريحات لفضائية "الغد" ببرنامج "ساعة من مصر" أن هناك فارق بين التسريب والغش، موضحاً أن التسريب يعني نشر الامتحان قبل موعده، مشدداً على أن هذا الأمر لم يحدث، وأن ما حدث هو حالة غش في لجنة بين 1777 لجنة، نافياً حدوث تسريب للامتحان.

وأكد شوقي أن نظام "البوكليت"، أو ما يسمى بالكراسة الإمتحانية، يقوم بدوره بكفاءة وساعد في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتسريب والغش المباشر في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه بات من الممكن ضبط حالات التصوير والتسريب بشكل مباشر، كما أنه كافح مشاكل الغش المباشر داخل اللجان.

وزير المالية: زيادة المعاشات 15% أول يوليو

أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية أن المعاشات ستزيد بنسبة 15% من أول يوم يوليو، لافتا إلى أن تكلفة الزيادة للمعاشات 24 مليار جنيه هذا العام.

وأضاف "الجارحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء الأحد أن الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 شهريا، مشيرا إلى أن زيادة المعاشات تصبح في مصلحة الفئات الأقل في الحصول على المعاش أولًا ثم تقل النسبة كلما زاد المعاش.

وأوضح وزير المالية: "40% من أصحاب المعاشات سيزيد بنسبة في حدود 23%، و40% أخري في حدود 15 إلى 17%، والباقي في حدود 10%"، منوها أن هناك معاشات تصل إلى 11 ألف جنيه وسيستسفدون من الزيادة بنسبة أقل، لافتا إلى أن الحد الأدني للمعاشات 15 % بحد أدنى 750%.