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سعر الدولار فى نهاية التعاملات بعد التراجع الأخير

الأحد 03/يونيو/2018 - 11:34 م
سعر الدولار فى نهاية التعاملات بعد التراجع الأخير
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الدولار بعد ان شهد تراجع فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأحد، في بنكي التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي، ليسجل فى الثانى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع بالتعاملات المسائية، مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع بتعاملات الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس ثابتا عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات اليوم الصباحية.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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