انفوجراف.. ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثُلث الأول من ٢٠١٨

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف حول ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثلث الأول من ٢٠١٨.





وأوضح الانفوجراف أن عائدات قناة السويس ارتفع خلال الثلث الأول من ٢٠١٨ بنسبة ١٢.٧٪؜ لتبلغ بذلك ١.٨٣ مليار دولار مقارنة بنحو ١.٦٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.



