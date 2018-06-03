انفوجراف.. ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثُلث الأول من ٢٠١٨
الأحد 03/يونيو/2018 - 11:16 م
يحي حلمي
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف حول ارتفاع عائدات قناة السويس خلال الثلث الأول من ٢٠١٨.
وأوضح الانفوجراف أن عائدات قناة السويس ارتفع خلال الثلث الأول من ٢٠١٨ بنسبة ١٢.٧٪ لتبلغ بذلك ١.٨٣ مليار دولار مقارنة بنحو ١.٦٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار المركز إلى أن عائد شهر أبريل ٢٠١٨ بلغ ٤٧٩.٣ مليون دولار، لافتًا إلى أن هذا أعلى عائد شهري منذ افتتاح القناة الجديدة.
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