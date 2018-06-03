ما بين الرضا والانتحار.. ننشر ملخص اليوم الأول لماراثون امتحانات الثانوية العامة

انطلقت اليوم الأحد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017- 2018 في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في جميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مكثفة واستعدادات من قبل وزارة التربية والتعليم بدأتها منذ شهور بالتعاون مع عدة وزارات وجهات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 656 ألف و343طالبا وطالبة.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" ملخص اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

مراقبة

انتشرت قوات الأمن خارج لجان الامتحانات وفى محيطها لتأمين سير الامتحانات والتصدى لأية تجاوزات حالة حدوثها بالاضافة إلى أعمال المراقبة والتفتيش وتسيير حركة المرور قى المناطق المحيطة بلجان الامتحانات.

وخصصت عصا الكترونية بمداخل اللجان للكشف عن أجهزة المحمول، والأجهزة المخالفة لتعليمات لجان المراقبة والامتحانات.

وصول الاسئلة في المواعيد المحددة

وأعلن محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وصول أوراق الاسئلة والإجابه في المواعيد المحددة. وأيضا وصول الملاحظين، وأعضاء اللجان قبل الموعد المحدد الثامنة صباحا.

27 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 27 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك خلال اليوم الأول للامتحانات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف 4 حالات وغادروا، فيما تم نقل 23 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن الحالات تراوحت مابين إغماء، وهبوط عام، ومغص معوى، وضيق بالتنفس، وتشنجات عصبية، وحالات نفسية، ومن المنتظر خروج معظمهم خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار "مجاهد" إلى أن مسشفيات محافظة كفر الشيخ استقبلت 7 حالات، وأسيوط 2، والبحيرة 3، والمنيا 2، وبنى سويف 2، والإسكندرية 2، والجيزة 2 ، ودمياط 2، والشرقية حالة واحدة.

زيارة تفقدية لوزير التعليم

وأجرى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة تفقدية للجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة "البهية البرهانية" للبنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في أول أيامها، أثناء أداء الطلاب امتحان مادة التربية الدينية للدور الأول 2017/2018.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة، تواصل "شوقي" مع الطالبات، وسألهن عن الامتحان، وأبدت الطالبات رضاهن عن الامتحان.

واطمئن "شوقي" على سير الامتحان، وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات، ووجه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة المناخ الهادئ لسير العملية الامتحانية.

وتوجه "شوقي" بعد الزيارة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بصحبة الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الغرفة؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بباقي محافظات الجمهورية.

وتواصل "شوقي" مع رؤساء غرف العمليات بالمحافظات، وأكد الجميع على أن أجواء الامتحانات سارت خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

ضحايا

وبالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها في الإسكندرية، عقب إلقاء نفسها من مسكنها بالدور الخامس؛ بسبب خوفها من الرسوب في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم.

وعقب انتقال قوة من قسم الدخيلة، تبين وجود جثة ي.ي.م ١٨ عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة معالي السلام الخاصة، مسجاة بمنور العقار سكنها، ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وذكرت والدتها "س.ا.ع" ٤٣ عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أن نجلتها ألقت نفسها من نافذة الشقة سكنهما بالطابق الخامس؛ نظرًا لضعف مستواها الدراسي وعدم استذكار دروسها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقى مأمور مركز بلطيم، بلاغا بانتحار "عمرو. ع"، طالب بالثانوية العامة داخل غرفته، ونقل على الفور لمستشفى بلطيم، لكنه فارق الحياة.

وأقدم طالب الثانوية العامة على الانتحار داخل غرفته بمركز بلطيم شنقا بسلك كهرباء، بسبب التوتر والخوف الشديد من امتحانات الثانوية العامة قبيل ساعات من الامتحانات.

وحينها انتقل المأمور وفريق من البحث الجنائي، لمكان الواقعة؛ لاستبيان أسباب الحادث.

كما شهد أول أيام امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، واقعة سقوط مراقب اللجنة الامتحانية "سعد عبد الفتاح عبد الحكيم" 59 عامًا، اختصاصي صحافة وإعلام بمدرسة الشهيد محمد شوقي محمد البدوي، بإدارة بلقاس التعليمية، مغشيًا عليه عقب نزوله من محطة قطار السكة الحديد ببيلا قبل أن يكتشف زملاؤه وفاته بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتُوفِّي المراقب، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية قبل توجهه للقيام بالملاحظة والمراقبة في لجنة الشهيد فرحات الابتدائية بإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ، ونُقل إلى مستشفى بيلا المركز لتلقي العلاج، ولفظ أنفاسه الأخيرة.