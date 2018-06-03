اتحاد مصارف الإمارات يصدر دليل التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة

أصدر اتحاد مصارف الإمارات دليل "التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" الذي يعد الأول من نوعه في الدولة إذ يسلط الضوء على الجوانب المختلفة لتمويل الأعمال بما في ذلك الحوكمة والإدارة المالية وإدارة الديون وإمكانية الوصول الى خدمات التمويل والاقتراض.





ويهدف الدليل إلى تزويد أصحاب الشركات بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة والمحافظة على استمرار عمل الشركة وتحقيق النجاح والازدهار.





وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد الدولة إذ تساهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوظف 42 بالمئة تقريبا من القوى العاملة فيها لتمثل حوالي 94 بالمئة من مجموع الشركات العاملة في السوق لذلك فهي تشكل نسبة جيدة من قاعدة عملاء البنوك المحلية والتي تمثل بدورها إحدى الدعامات الرئيسة الأخرى لاقتصاد الدولة وبالنظر إلى ضخامة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كقوة اقتصادية فاعلة فإن التوعية المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع باتت بالتالي في غاية الأهمية.





وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ن قطاع التمويل يشهد مزيدا من التعقيد مع مرور الأيام لذلك فمن الضروري لأصحاب المشاريع وخصوصا تلك الصغيرة والمتوسطة أن يكون لديهم أساس معرفي قوي حول مبادئ تمويل الأعمال والمشاريع للحفاظ على استمرارية أعمالهم وتؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا في دفع عجلة بناء اقتصاد يتسم بالكفاءة والتنافسية وتسهم الأعمال المزدهرة لهذه الشركات بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المجتمعية.





و اوضح ان دليل "دليل اتثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" يتطرق إلى معالجة مختلف جوانب تمويل الأعمال لتزويد أصحاب المشاريع بالمعرفة المناسبة والمهارات الأساسية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة وبالتالي إدارة شركاتهم بفعالية أكبر.





ويشدد الدليل على ضرورة أن يكتسب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة للتمييز بين التمويل الشخصي والتمويل التجاري وأن يمتلكوا المعرفة الكافية بمعايير المحاسبة الرئيسة ومسك الدفاتر فضلا عن الأطر القانونية والتنظيمية وحقوقهم ومواردهم لكي يصبحوا مثقفين ماليا ويؤكد الدليل على أهمية معرفة الهيكل الصحيح للشركة ويسلط الضوء على الأنواع المختلفة للشركات والخصائص الفعالة لأطر حوكمة الشركات والذي يعد من الأسس الرئيسة لإنشاء شركة مستقرة.