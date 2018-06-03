ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيمار يعود للملاعب بهدف رائع في شباك كرواتيا "فيديو"

الأحد 03/يونيو/2018 - 05:34 م
نيمار يعود للملاعب بهدف رائع في شباك كرواتيا فيديو
طباعة
الفجر الرياضي
 

نجح النجم البرازيلي نيمار في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الكرواتي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا استعدادا لمونديال روسيا 2018.

 

وسجل نيمار هدفا رائعا بعد فاصل من المرواغات، قبل أن يسكن الكرة في أعلى الشباك الكراوتية في الدقيقة 68، وعقب نزوله بدقائق معدودة فقط.

 

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لنيمار بعد 3 شهور من تعرضه لإصابة قوية مع فريقه باريس سان جيرمان.

المزيد عن: نيمار كورة رياضة المونديال روسيا البرازيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 6:00:01 PM