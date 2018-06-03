نيمار يعود للملاعب بهدف رائع في شباك كرواتيا "فيديو"

نجح النجم البرازيلي نيمار في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الكرواتي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا استعدادا لمونديال روسيا 2018.

وسجل نيمار هدفا رائعا بعد فاصل من المرواغات، قبل أن يسكن الكرة في أعلى الشباك الكراوتية في الدقيقة 68، وعقب نزوله بدقائق معدودة فقط.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لنيمار بعد 3 شهور من تعرضه لإصابة قوية مع فريقه باريس سان جيرمان.