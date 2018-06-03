رئيس البرلمان: الدعم العيني بوابة الفساد في مصر.. والدليل ما حدث بوزارة التموين
الأحد 03/يونيو/2018 - 05:17 م
إسلام شعراوي
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن الدعم العيني بوابة الفساد في مصر وما حدث في وزارة التموين دليل على ذلك، مضيفا: "لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول لكن أيضا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة".
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة عددًا من القرارات الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية لبحث طريقة إقرارها، وتتضمن القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين وزارة الرى ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو بشأن مشروع تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الأدنى، وشملت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 3018 بشأن الموافقة على الاتفاق المالى بين وزارة البيئة المصرية والأراضى والبحار الإيطالية والتعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
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