رئيس البرلمان: الدعم العيني بوابة الفساد في مصر.. والدليل ما حدث بوزارة التموين

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن الدعم العيني بوابة الفساد في مصر وما حدث في وزارة التموين دليل على ذلك، مضيفا: "لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول لكن أيضا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة".



