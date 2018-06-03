أحمد صيام: أتوقع فوز المنتخب في مباراة "أوروجواي" بكأس العالم



وأضاف "صيام"، في لقاء مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، السبت: "أتوقع على عكس ما ناس كتير متخيلة، إننا هنكسب مباراة أوروجواي، لأننا نجيد اللعب أمام لاعيبة الكورة، ونعرف نجيد قدام أصحاب المهارات".



وتابع، أن المنتخب لعب مباراة جيدة أمام منتخب البرتغال، لأنهم يجيدون لعب الكرة وفريق قوي.



توقع الفنان أحمد صيام، أن يربح المنتخب المصري لكرة القدم، مباراة منتخب "أوروجواي"، في إطار مباريات كأس العالم في مونديال روسيا 2018.