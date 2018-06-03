عاجل.. "بريزنتيشن" تفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

كشف رئيس شركة بريزنتيشن محمد كامل، أن جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني محمد صلاح، سيكون متواجدا في أول مباراة أمام منتخب أوروجواي في مونديال روسيا.

وأضاف "كامل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن اللاعب محمد صلاح بخير مطالبا الجميع بمساندة باقي لاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وتابع: " أتفائل دائما بوجهة نظر المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لأنه خبير، ويمتلك تجارب كروية.. الصعود لمونديال روسيا بعد 28 سنة حلم طال انتظاره ويستحق الفرحة والاحتفال".

وواصل: "هدفنا الارتقاء بالمنتخب الوطنى لأعلى المستويات.. الحضور الجماهيري الكبير لودية كولومبيا انتصار لشركة برزينتيشن، قائلا: " ودية بلجيكا ينظمها الاتحاد البلجيكي ونحن نتابع عن قرب".