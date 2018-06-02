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قناة إسرائيلية تعلن بث مباريات كأس العالم مجانًا

السبت 02/يونيو/2018 - 09:18 م
قناة إسرائيلية تعلن بث مباريات كأس العالم مجانًا
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الفجر الرياضي
 
أعلنت قناة مكان الإسرائيلية إنها ستبث مباريات كأس العالم المقبلة بشكل مجاني، لتتحدى قنوات "بي إن سبورت" القطرية التي تملك حقوق بث المونديال.

قالت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع التواصل فيسبوك، أن قناة مكان ستبث مباريات كأس العالم، وستركز على المنتخبات العربية المشاركة في المونديال وهي؛ مصر والمغرب والسعودية وتونس.

تمتلك قنوات "بي إن سبورت" حقوق بث كأس العالم، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغات المختلفة، ودخلت القنوات القطرية في أزمة مع قنوات السعودية بعد قيامها بفك شفرة قنواتها الرياضية.

وتستضيف روسيا مباريات كأس العالم في الفترة بين 14 يونيه إلى 15 يوليو بمشاركة 32 منتخب من ضمنهم؛ 4 دول عربية.

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