ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 12:27 ص
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: عمار يا مصر (صور)
طباعة
جيهان عزمى ونرمين فتحى وتصوير بلال احمد
 




قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح جاء إلى مصر قبل أن تأتى المسيحية إلى مصر، فبلادنا وطن فريد تجده فى كل مجالات الحياة وكل الدول والثقافات والحضارات، وإن عيد دخول السيد المسيح إلى مصر هو عيد وطنى وليس كنسيًا فقط. 

وأعرب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أمله بأن يكون الأول من يونيو عيدًا وطنيًا لكل المصريين يحتفل به الجميع، ويدخل ضمن أجندة الاحتفالات الوطنية، فهو عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر قائلا "بلادنا أرض مباركة ودائما نردد "عمار يا مصر".

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال كلمته فى احتفالية ذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر بالمتحف القبطي ، تهنئته لجميع المصريين بمناسبة صوم شهر رمضان، وأيضا صوم الرسل، مقدما الشكر لكل رجال الدولة والوزراء الذين لهم جهود مخلصة فى إحياء مسار العائلة المقدسة.

واستطرد قائلا :"ان مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء، وأن الاهتمام بهذا المشروع سيكون له فوائد اقتصادية وروحية عديدة".
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)
البابا تواضروس في احتفالية إحياء ذكرى العائلة المقدسة: "عمار يا مصر" (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 1:00:01 AM