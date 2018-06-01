مصطفى الفقي: المسيح أول لاجئ إلى مصر (صور)

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر كانت ولا تزال وستظل بلدا حاضنًا لكل الأديان.





وأضاف الفقى، خلال احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة بالمتحف القبطي، أنه يمكن لأي دولة أن تكون متحفًا للأديان إلا مصر، فالنبي محمد تحدث عنها، والمسيح زارها وباركها، وموسى سار فيها.





واوضح، أن المسيح هو أول لاجئ إلى مصر ولا يمكن لأي دولة أن تكون متحفًا للأديان إلا مصر، فالمكان الطبيعى للسياحة الدينية هو مصر، لافتا إلى مكتبة الإسكندرية اتجهت لتأسيس متحف للأديان بقصر الأميرة خديجة بحلوان.





وأشار إلى أن البابا شنودة، أعطى الأقباط هوية واضحة واقتحم معاقل العروبة، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هو بلسم للجراح ومتفهم لما لا يمكن تفهمه فى ظل أوضاع صعبة.