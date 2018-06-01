وزير الآثار: الاحتفال بدخول المسيح في رمضان يؤكد عظمة مصر (صور)

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن مجمع الأديان يتعانق فيه تراث آلاف السنين من الحضارة والثقافة والتسامح ويؤكد علي عبقرية بلدنا، حيث نحتفل بعيد دخول المسيح مصر على أصوات القرآن في رمضان، قائلا :"وهذه هى عظمة مصر".

وأكد العنانى أن رحلة العائلة المقدسة استمرت 3 سنوات من العريش وسخا وتل بسطا ومغارة أبو سرجة حتى وصلت للصعيد، لافتا أن الوزارة تولى اهتماما خاصًا بهذا الملف وترأست لجنة من الوزارة بالتعاون مع الكنيسة للعمل على تسجيله فى اليونسكو كتراث مادى أو غير مادى.

وأوضح العنانى أن وزارة الآثار تعمل على تطوير منطقة أبو مينا وحذفها من قائمة التراث المهددة الحمراء، والمتحف القبطى يأخذ واجهة مسجد الأقمر بشارع المعز وهو دليل على روح مصر المحبة للجميع.