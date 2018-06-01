18 معلومة لا تعرفها عن الحوت الأزرق المتواجد في البحر الأحمر

بعد ظهور الحوت الأزرق بخليج العقبة وتصويره وتتبع حركته في المياه، أصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، لفرق الرصد الميدانية بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء بمتابعة الحوت الأزرق، والحوت، حيث يسمى "بريفكودا" ويصل طوله إلى 24 مترًا.

1. يعد الحوت الأزرق من أكبر الثدييات البحرية الموجودة في البحار والمحيطات.

2. يندرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض في تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة.

3. ينتشر بشكل واسع بمعظم المحيطات والبحار، بينما يندر وجوده بالبحر الأحمر، حيث إنه غير مسجل على الإطلاق بالبحر الأحمر.

4. الحوت الذي تم رصده بالبحر الأحمر يصل طوله إلى 24 مترا، بينما يصل طول الحوت الأزرق إلى 30 مترا.

5. يتميز بلونه الأزرق الرمادي من الظهر وذو درجة مضيئة في البطن، طويل نحيل الجسم.

6. الحوت الأزرق له رأس عريض ومسطح، بينما جسمه طويل ومدبب ينتهي بذنب مثلث.

7. يصل طول الحوت الأزرق إلى 30 متر أما وزنه فيتراوح ما بين 173- 181 طن.

8. تصل السرعة الطبيعية للحوت الأزرق فى المحيطات 20كم/ساعة، بينما تزيد وتصل إلى 50 كم/ساعة عندما يكون في مجموعة.

9. تهاجر الحيتان بشكل مستمر حول العالم للغذاء والتكاثر.

10. يتغذى الحوت األزرق على أنواع من القشريات (الكريل) يصل أقصى طول لها 2سم شبيهة بالجمبري.

11. تغذية الحوت الأزرق موسمية، في المناطق الغنية به في مناطق القطب الشمالى قبل أن يهاجر إلى مناطق التزاوج في المياه الدافئة بالقرب من خط الاستواء.

12. تقديرات الاتحاد الدولي للطبيعة قدرت أعداده ما بين 10 آلاف و25 ألفًا، تصل السرعة الطبيعية للحوت الأزرق في المحيطات 20كم/ساعة بينما تزيد وتصل إلى 50 كم/ساعة عندما يكون في مجموعة.

13. يقضى الحوت الأزرق الشتاء في المناطق الدافئة جنوبا، ويقضى صيفه في المناطق الباردة شمالا.

14. تتغذى هذه الأنواع من الحيتان على القشريات الصغيرة وتعيش في جميع المحيطات حول العالم.

15. كما يعتبر هذا النوع من الحيتان غير مفترس ولا يشكل خطورة على البشر ولا يهاجم البشر.

16. ويوجد عدد من أنواع الحوت الأزرق كحيتان المَسكيولس والإنترميديا، وبريفيكودا، ولكل منهم خصائصه التي تميزه

17. كان يتم اصطياد الحوت الأزرق حتى وصل لمرحلة الانقراض.

18. تم وضعه تحت الحماية عام 1996 لمواجهة خطر الانقراض.