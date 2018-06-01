" اوراسكوم للاتصالات " أكثر الشركات تداول فى "البورصة" خلال شهر مايو

تصدرت شركة " اوراسكوم للاتصالات الاعلام والتكنولوجيا " المرتبة الأولى في قائمة الخمس شركات الانشط في البورصه خلال شهر مايو من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ 881.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 724.8 مليون جنيه.





وجاءت " القلعة " فى المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 739.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.133 مليار جنيه، ثم شركة "جلوبال تيلكوم " ثالثا بحجم تداول بلغ 414.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.086 مليار جنيه.





وجاءت شركة " مجموعة عامر القابضة (عامر جروب ) " رابعا بحجم تداول بلغ 377.9 مليون ورقة مالية بقيمة 128.7 مليون جني ، وفى الخامسة جاءت شركة " مجموعة بورتو جروب " بحجم بتداول بلغ 348.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 118 مليون جنيه.



