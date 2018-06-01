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" اوراسكوم للاتصالات " أكثر الشركات تداول فى "البورصة" خلال شهر مايو

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:48 م
اوراسكوم للاتصالات أكثر الشركات تداول فى البورصة خلال شهر مايو
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عبدالرحمن العويسى
 
تصدرت شركة " اوراسكوم للاتصالات الاعلام والتكنولوجيا   " المرتبة الأولى  في قائمة الخمس شركات الانشط في البورصه خلال شهر مايو من حيث كمية التداول بحجم تداول بلغ  881.5 مليون ورقة مالية وبقيمة 724.8 مليون جنيه.

وجاءت " القلعة " فى المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ 739.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.133 مليار جنيه، ثم شركة "جلوبال تيلكوم " ثالثا بحجم تداول بلغ 414.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.086 مليار جنيه.

وجاءت شركة " مجموعة عامر القابضة (عامر جروب ) " رابعا بحجم تداول بلغ 377.9 مليون ورقة مالية بقيمة 128.7 مليون جني ، وفى الخامسة جاءت شركة " مجموعة بورتو جروب  " بحجم بتداول بلغ 348.7  مليون ورقة مالية وبقيمة 118 مليون جنيه.

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