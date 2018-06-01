تركيا: الأجانب باعوا سندات بنحو 1.15 مليار دولار في 3 أسابيع

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن المستثمرين الأجانب سحبوا 1.15 مليار دولار من السندات الحكومية والأسهم التركية في الثلاثة أسابيع الأولى من مايو، مع تضرر الأسواق من الشكوك بشأن السياسة النقدية للبلاد.



وقال المعهد إن التدفقات إلى الخارج من السندات التركية المقومة بالعملة المحلية وصلت إلى مليار دولار في الفترة من أول مايو أيار إلى الخامس والعشرين من الشهر.



وفي الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي، باع غير المقيمين أسهما تركية بما يصل إلى تسعة ملايين دولار، بينما شهدت أسواق الدين تدفقات إلى الخارج بنحو 153 مليون دولار. وتنطبق بيانات معهد التمويل الدولي على أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية.



