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كندا تعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:09 م
كندا تعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أمريكية
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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم غير مقبولة تماما.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "علينا أن نعتقد أنه في مرحلة ما ستسود رجاحة العقل".

وكان ترودو يتحدث بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وقال "مما يؤسف له أن الإجراءات التي اتخذتها اليوم الحكومة الأمريكية لا يبدو أنها تسير في ذلك الاتجاه".

من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن بلادها ستفرض رسوما جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (حوالي 12.8 مليار دولار أمريكي) وستطعن في رسوم الاستيراد الأمريكية على الصلب والألومنيوم بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.

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