4 شائعات شغلت السوشيال ميديا في 7 أيام.. إحداهم حول "صلاح"

عدة شائعات شغلت الرأي العام وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار الجدل حولها لعدة ساعات على مدار الأسبوع إلى أن إنتهى الأمر وخرج المسئولين عن تلك الشائعات ونفوها.





خطأ تحديد هلال رمضان





من الشائعات التي إنتشرت كانت خطأ مصر في تحديد هلال رمضان، وهنا قال الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حول ما أثير أخيرا عن رؤية القمر بدرا قبل موعده، وأن مصر أخطأت في تحديد هلال شهر رمضان، إنه لابد لنا أن نعلم أن عين الإنسان لا يمكنها تمييز نسبة استضاءة قرص القمر بالكامل، فهناك فترة تقدر بحوالي ثلاثة أو أربعة أيام يترائي فيها القمر لنا كالبدر الكامل وهذا بعيوننا المجردة (اي دون استخدام تليسكوبات).

وتابع خلال صفحته الرسمية على فيس بوك: ولكن الحسابات الفلكية والرصد بالتليسكوبات شيئا آخر حيث أن القمر يكون بدرا كاملا عندما تبلغ نسبة أضاءه قرصه حوالي 99.9 % أو 100 %، وعلى هذا فالقمر يترائي لنا عند هذه المرحلة لمدة يومين على الأكثر وقد يزيد أو ينقص قليلا حسب وضعه في المدار ومدى قربه أو بعده من الأرض.





وفاة أبو مازن





وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، كانت مطروحة بشدة أيضًا على شائعات السوشيال ميديا، إلا أن القيادي في حركة فتح أحمد المندوه، نفى ما تداولته بعض الصحف والمواقع الاجتماعية، بشأن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً أنه حال حدوث أي طارئ، ستعلن الحركة ذلك.





ولفت إلى أن مطلقي تلك الشائعات تصوروا أن خروجها سوف يتسبب في حالة من البلبلة أو الارتباك داخل صفوف حركة فتح وفي الشارع الفلسطيني بشكل عام، ولكن ظنهم خاب تماما، لأن الشائعة بدلا من أن تحقق أهدافها، كشفت عن وجود بنيان متين داخل حركة فتح، وكشفت عن تمسك الفلسطينيين برئيسهم الشرعي.

محمد صلاح والمونديال





وبعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوربا، إنتشرت شائعات حول أن اللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لن يشارك في مونديال روسيا 2018.





وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن فترة غياب محمد صلاح لاعب "الفراعنة" وليفربول الإنجليزي بسبب الإصابة "لن تزيد على 3 أسابيع".

ويشير تصريح طبيب المنتخب المشارك في كأس العالم محمد أبو العلا، إلى أن صلاح سيتمكن من اللحاق بالفريق في المونديال، الذي ينطلق 14 يونيو في روسيا، وإن كان سيغيب في الغالب عن اللقاء الأول أمام أوروغواي، في ثاني أيام البطولة، وفقا لسكاي نيوز.





وقال بيان صدر عن الاتحاد بعنوان "صلاح في كأس العالم إن شاء الله"، الأربعاء، إن رئيسه هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب يرافقه أبو العلا التقيا صلاح بمدينة فالنسيا الإسبانية، حيث يتلقى علاجه وتأهيله هناك حسب رؤية طاقمه الطبي.





فبركة برنامج رامز جلال



