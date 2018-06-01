مصطفى عمار يكتب: حكايات رمضانية.. هل خطفت نادين دور أنوشكا بمسلسل "ليالى أوجيني"؟

تعاملت مع أنوشكا عن قرب، شخصية مركبة، لا تثق سوى فى رأيها، حتى ولو كان خطأ فى كثير من الأحيان، ربما كان هذا سبب فى تأخرها عن أبناء جيلها فى مشوارها الغنائى، رغم أنها تتمتع بموهبة وحضور يفوق بعضهم، ولكنها طريقة التفكير، عندما تابعت مسلسل «ليالى أوجينى» فوجئت بالدور التى تقدمه «نادين» لن أخفى عليكم أننى تخيلت أن من تقدم هذا الدور هى أنوشكا، فتفاصيل الشخصية وابعادها وانفعالاتها، لن تصلح أى ممثلة أخرى بخلافها لأدائها، بالتأكيد، كانت ستمنح الدور نجاحاً آخر، ولكن للأسف، فأنوشكا وحدها هى من تعرف لماذا ابتعدت عن هذا الدور، ولماذا هى خارج المنافسة الرمضانية لهذا العام، فمن لا يتعلم من أخطائه ربما لا يستحق الفرصة، ولكن فى الحقيقة أنوشكا تستحق من نفسها مراجعة قراراتها وطريقتها إن كانت تريد أن تكمل ما بدأته فى مهنة التمثيل!