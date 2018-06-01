اتفاق بين الأكاديمية المصرية للدراسات والـICDL بحضور مستشار شيخ الأزهر





وقعت الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية، اتفاقية تعاون مع مؤسسة "أي سي دي إل أربيا"، لتنفيذ كافة البرامج والدورات والاختبارات التي توفرها المؤسسة داخل الأكاديمية للطلاب الخريجين المصريين.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور علي إبراهيم مستشار العلوم الشرعية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذيأكد حضوره جميع ورش العمل، والنائب حسن عمرو حسين عضو مجلس النواب ولجنة التعليم، والدكتور حسن شحاته أستاذ المناهج بجامعة عين شمس عضو المجالس القومية المتخصصة.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات الأكاديمية، إنه سيتم الإعلان عن المزيد من الاتفاقيات والتعاقدات مع العديد من الكيانات والجهات الدولية المتخصصة في مجال التعليم خلال الفترة القادمة .

وأضاف أن الاتفاقيات تأتي في اطار خدمة ملف التعليم في مصر بشكل تطوعي، ومواكبة تطلعات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليم أفضل للمصريين، وتماشيًا مع التطوير الذي ينتهجه كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.