27 نجما غابوا عن كأس العالم طوال تاريخها (تقرير)

أيام قليلة وتتجه أنظار العالم إلى روسيا لمتابعة أقوى بطولة كرة قدم في العالم والتي ينتظرها الجميع كل 4 أعوام، كما تعد هذه البطولة الحلم الأول كل لاعب، والتي يسعون لتحسين وتطوير آدائهم للمشاركة مع فرقهم.

هناك بعض النجوم حرمتهم الإصابة من المشاركة في كأس العالم أو تم استبعادهم من القوائم المشاركة في البطولة أو فشلت منتخبات بلادهم في التأهل لها.

ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز النجوم الذين تم استبعادهم من للمونديال بسبب الإصابة أو الاستبعاد أو الفشل في التأهل له..

⊙ الإصابة:

* البرازيلي داني ألفيش:

تعرض داني ألفيش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لإصابة بالرباط الصليبي ستبعده عن البطولة هذا العام.

* الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين:

تعرض تشامبرلين نجم ليفربول لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي أثناء مباراة ليفربول وروما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تأكد بسببها غيابه لمدة لن تقل عن أربعة أشهر وبالتالي لن يستطيع التواجد في البطولة.

* البرتغالي دانييلو بيريرا:

تعرض اللاعب دانييلو بيريرا نجم بورتو البرتغالي لقطع جزئي في وتر أكيليس ليُجري عملية جراحية ويتأكد غيابه عن البرتغال فى كأس العالم حسب تأكيدات مسئولو بورتو.

* الإيسلندي جيلفي سيجوردسون:

فشل جيلفي سيجوردسون نجم إيفرتون في المشاركة مع منتخب بلاده أيسلندا في كأس العالم لأول مرة في تاريخه وذلك لتعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

* الفرنسي لوران كوسيلني:

تعرض قائد الدفاع الفرنسي لوران كوسيلني مدافع آرسنال الإنجليزي للإصابة بقطع في وتر أكيليس أمام أتليتكو مدريد في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي ليتأكد غيابه عن المونديال.

* البرازيلي زيكو:

أصيب زيكو بجروح خطيرة في الركبة الأمر الذي تطلب عملية جراحية ولم يتمكن من المشاركة في كأس العالم 1986 بالمكسيك.

* الهولندي فان باستن:

تعرض ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي لإصابة في الركبة لم يسترجع بعدها أبدا مستواه وحرمته من المشاركة في كأس العالم 1994.

* البرازيلي روماريو:

فقدت البرازيل نجمها روماريو في بطولة كأس العالم 1998 بعد أن كشف المدرب البرازيلي زاجالو أن استبعاده كان بسب إصابة عضلية لم يشف منها.

* المصري أحمد الشناوي:

تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك لإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري تأكد بسببها غيابه حتى منتصف يوليو المقبل على الأقل ليغيب عن منتخبنا في كأس العالم.

* المغربي زهير فضال:

يغيب زهير فضال نجم ريال بيتيس الإسباني عن البطولة بعد تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيليس فبراير الماضي وسيغيب بسببها حتى بداية الموسم المقبل.

* التونسي يوسف المساكني:

تلقت تونس ضربة موجعة بإصابة نجمها يوسف المساكني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن كأس العالم 2018.

* المصري هشام عبد الرسول:

تألق عبد الرسول أحد نجوم المنيا في الثمانينيات بشدة وسجل 3 أهداف في مشوار الفراعنة قادهم بها لمونديال 1990 بإيطاليا تربع بها على قمة هدافي منتخبنا القومي بالتصفيات. تعرض عبد الرسول لحادث أليم قبل شهور قليلة من البطولة وحرم من المشاركة في منافساتها.

⊙ الفشل في التأهل للمونديال:

* دي ستيفانو:

مثل الفريد دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد الإسباني السابق ثلاث بلاد الأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا، لم يشارك دي ستيفانو خلال وجوده في الأرجنتين في كأس العالم، حيث لم تشارك بلاده في البطولة بسبب مشاكل مع الفيفا وعندما حصل على الجنسية الكولومبية لم يتأهل منتخبها إلى كأس العالم 1954 وحصل على الجنسية الإسبانية عام 1956 لكن الماتادور لم يتأهل إلى كأس العالم 1958.

وبلغ سوء الحظ مداه مع دي ستيفانو في كأس العالم 1962 عندما سافر مع الماتادور الإسباني إلى تشيلي لكنه عانى من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في المونديال.

* الأيرلندي جورج بست:

رغم البطولات التي حققها مع مانشستر يونايتد، إلا أن أسطورة المانيو لم يكتب له المشاركة في المونديال نظراً لعدم تأهل منتخب بلاده، وحينما تأهلت في مونديال 1982 كان عمره 36 عاماً ولم يتم ضمه.

* الويلزي ريان جيجز:

حقق ريان جيجز الكثير من الإنجازات والبطولات مع مانشستر يونايتد إلا أن تواضع منتخب ويلز وإخفاقه في التأهل إلى المونديال حرمه من المشاركة في المونديال.

* الليبيري جورج وياه:

على الرغم من تتويج الليبيري جورج وياه بالعديد من البطولات مع ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم، إلا أن لاعب القرن في إفريقيا لم ينجح في المشاركة في المونديال بسبب ضعف مستوى منتخب بلاده الذي لم يستطع التأهل إلى المونديال.

* الويلزي إيان راش:

على الرغم من قيادته لليفربول للعديد من البطولات والتي أصبح بفضلها أسطورة النادي، إلا أن إيان راش لم تكتب له المشاركة في المونديال لعدم تأهل منتخب بلاده.

* الفرنسي إيريك كانتونا:

حقق الفرنسي كانتونا العديد من البطولات مع مارسيليا الفرنسي ومانشستر يونايتد، كما قاد منتخب فرنسا دون 21 عام للفوز ببطولة أوروبا 1988 لكن عدم تأهل فرنسا إلى كأس العالم خلال وقت مشاركته حال دون ظهوره في المونديال.

* الإنجليزي ديكسي دين:

يعد ديكسي دين أحد أساطير كرة القدم بإنجلترا، حيث نجح اللاعب الأسطوري في موسم 1927-1928 في تسجيل رقماً قياسيا بإحرازه 60 هدفاً في 39 مباراة مع إيفرتون، لكن من سوء حظه أن إنجلترا لم تشارك في أول ثلاث نسخ من المونديال.

* الغاني عبيدي بيليه:

يعد عبيدي بيليه أحد أبرز النجوم في تاريخ غانا، فاز بالعديد بالبطولات مع مارسيليا والسد القطري والعين الإماراتي، كما فاز بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا ثلاث مرات ولكنه لم يتأهل إلى المونديال بسبب عدم تأهل منتخب بلاده.

* الإنجليزي راي كليمينس:

يعد راي كليمنس أحد أهم حراس المرمى في تاريخ إنجلترا وحقق مع ليفربول وتوتنهام العديد من البطولات ولكنه لم يتواجد في أية مشاركة مونديالية لسببين، أولهما عدم تأهل إنجلترا إلى كأس العالم 1974 و1978، وثانيهما وجود الحارس العملاق بيتر شيلتون بعد ذلك.

* السويدي إبراهيموفيتش:

على الرغم من قيادته للسويد في العديد من بطولات اليورو، إلا أن زالاتان إبراهيموفيتش أسطورة ميلان وإنتر ميلان السابق لم ينجح في قيادة منتخب بلاده للمونديال، وفور إعلانه اعتزاله اللعب الدولي تأهلت السويد هذا العام للمونديال على حساب إيطاليا.

* الويلزي جاريث بيل:

يعد جاريث بيل نجم ريال مدريد الحالي وتوتنهام السابق أحد أبرز النجوم في ويلز، وتمكن من قيادتها لليورو في 2016 وحصدت لقب الحصان الأسود لها، وبسبب تواضع مستوى منتخب بلاده لم يتمكن الظهور في المونديال.

* الإيطالي ستيفان شعراوي:

سطع نجم ستيفان شعراوي مع ميلان وانتقل إلى روما الذي نجح في التألق معه هذا الموسم، ولكنه فشل في قيادة إيطاليا للمونديال هذا العام وخرج على يد السويد.

⊙ الاستبعاد:

* الألماني برنارد شوستر:

برنارد شوستر من أهم نجوم ألمانيا، حقق العديد من البطولات مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، كما حصل مع منتخب ألمانيا على كأس أمم أوروبا 1980 لكنه دخل في خلافات مع الاتحاد الألماني والمدير الفني يوب ديرويل جعلته يبتعد عن المنتخب في سن ال 24 عاماً.

* الأرجنتيني إيكاردي:

على الرغم من مستواه الرائع للغاية مع إنتر ميلان الإيطالي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لم يشفع له للإنضمام لمنتخب التانجو والمشاركة معه في المونديال.

* البلجيكي نينجولان:

أصيب كثيرون من عشاق الكرة العالمية والإيطالية بالهشة عقب استبعاد نينجولان نجم روما والذي كان سبباً في تألق ذئاب العاصمة في الآونة الأخيرة من قائمة منتخب بلجيكا في مونديال روسيا هذا العام لينفجر النجم البلجيكي ويعلن اعتزاله اللعب الدولي بسبب استبعاده المستمر من المنتخب.