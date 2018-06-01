فوز أول سيدة بمقعد في اللجنة النقابية لعاملي الشحن الجوي

فازت قبل قليل، نرمين توكل محمد الليثي، وهي أول سيدة حتى الآن تفوز بمقعد ضمن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشحن الجوي.





جاء ذلك بعد أن انتهت عملية فرز الأصوات فى الانتخابات النقابية والعمالية في قطاع الطيران المدني، التى جرت اليوم الخميس على مستوى الشركة القابضة للمطارات والشركة المصرية للملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة آفيت لتكنولوجيا المعلومات لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر.





وبلغ عدد المرشحين للنقابة ما يقرب من 362 مرشحًا ما بين عضو ورئيس، بينما بلغ عدد المرشحين لمجلس الإدارة فقط 255 مرشحا بجميع مجالس الإدارات، مؤكده أن جميع العاملين بالشركة لهم حق التصويت.



