فوز أول سيدة بمقعد في اللجنة النقابية لعاملي الشحن الجوي
الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:15 ص
فاتن غلاب
فازت قبل قليل، نرمين توكل محمد الليثي، وهي أول سيدة حتى الآن تفوز بمقعد ضمن اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشحن الجوي.
جاء ذلك بعد أن انتهت عملية فرز الأصوات فى الانتخابات النقابية والعمالية في قطاع الطيران المدني، التى جرت اليوم الخميس على مستوى الشركة القابضة للمطارات والشركة المصرية للملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة آفيت لتكنولوجيا المعلومات لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر.
وبلغ عدد المرشحين للنقابة ما يقرب من 362 مرشحًا ما بين عضو ورئيس، بينما بلغ عدد المرشحين لمجلس الإدارة فقط 255 مرشحا بجميع مجالس الإدارات، مؤكده أن جميع العاملين بالشركة لهم حق التصويت.
وبدأت الانتخابات فى العاشرة صباح اليوم الخميس لاختيار مجلس إدارات شركات قطاع الطيران من العاملين بالقطاع بالتوازى مع الانتخابات النقابية العمالية لنقابة العاملين بالنقل الجوى، وذلك فى التمثيل الأول لها من خلال إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجان النقابية العمالية بقطاع الطيران وشركاته المختلفة ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات التصعيدية التى يتم من خلالها تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة للنقل الجوى ثم المرحلة الأخيرة اختيار مجلس إدارة اتحاد عمال مصر.