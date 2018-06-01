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بالفيديو.. تألم محمد صلاح من الإصابة بعد مطاردة الجمهور الإسباني له

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:43 ص
بالفيديو.. تألم محمد صلاح من الإصابة بعد مطاردة الجمهور الإسباني له
مطاردة الجمهور لمحمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

أجبر محمد صلاح على مغادرة فندق إقامته في مدينة فالنسيا بإسبانيا، وذلك لخوض تدريبات تأهيلية وعلاجية على الشاطئ، ليجد عددا كبيرا من الجمهور يهتف من أجله ويلتف حوله.

 

وقام موقع "سبور ديبورت" الإسباني، بنشر فيديو مطاردة محمد صلاح من قبل الجماهير الإسبانية، التي حرصت على إلتقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري، والتي شهدت تألم صلاح بعد قيام أحد الجماهير بوضع يده على كتفه المصاب.

 

وكان صلاح تعرض لإصابة في الكتف، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي.

 

 

الجماهير تتهافت على صلاح في أسبانيا from allam on Vimeo.

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