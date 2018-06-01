السيسي يفجر مفاجأة عن الملك سلمان أثناء العدوان الثلاثي على مصر

أجرت مجلة "الرجل"، حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول فيه الحديث عن مصر وعلاقاتها بالمملكة السعودية.





وأذاعت مجلة "الرجل" برومو للحوار على منصاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين كشفت أنه سيتم نشره في وقت لاحق.





وقال السيسى فى حواره مع المجلة: "مصر والسعودية جناحا هذه الأمة ولدينا تنسيق على أعلى درجة".



