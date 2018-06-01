عاجل.. راموس يبلغ الشرطة بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب صلاح

أكد مانولو لاما، المعلق الرياضي الإسباني، أن سيرجيو راموس وعائلته غيروا أرقام هواتفهم بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، وذلك بعد تدخله العنيف مع اللاعب المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا مما أدى لإصابة صلاح في كتفه.

وقال مانولو لاما، في تصريحات لـ "راديو كوبي": "سيرخيو راموس وعائلته تلقّوا تهديدات بالقتل عن طريق هواتفهم بسبب تدخله على صلاح، العائلة اضطرت لتغيير أرقام هاتف كل فرد".

وأشار مانولو إلى أن سيرخيو راموس وعائلته كانوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية في الأيام الأخيرة وذلك بعد تلقيهم مكالمات ورسائل بالقتل على هواتفهم من أرقام لا يعرفونها وأيضًا عبر شبكات التواصل الاجتماعية.

وتم إبلاغ الشرطة الإسبانية بالمكالمات ورسائل التهديد، وتعمل على تأمين مدافع الريال سيرخيو راموس وعائلته والمناطق المحيطة به مباشرةً.