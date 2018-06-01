ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. راموس يبلغ الشرطة بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب صلاح

الجمعة 01/يونيو/2018 - 12:55 ص
عاجل.. راموس يبلغ الشرطة بعد تلقيه تهديدات بالقتل بسبب صلاح
راموس ومحمد صلاح
طباعة
منى العوضي
 

 

أكد مانولو لاما، المعلق الرياضي الإسباني، أن سيرجيو راموس وعائلته غيروا أرقام هواتفهم بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، وذلك بعد تدخله العنيف مع اللاعب المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا مما أدى لإصابة صلاح في كتفه.

 

وقال مانولو لاما، في تصريحات لـ "راديو كوبي": "سيرخيو راموس وعائلته تلقّوا تهديدات بالقتل عن طريق هواتفهم بسبب تدخله على صلاح، العائلة اضطرت لتغيير أرقام هاتف كل فرد".

 

وأشار مانولو إلى أن سيرخيو راموس وعائلته كانوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية في الأيام الأخيرة وذلك بعد تلقيهم مكالمات ورسائل بالقتل على هواتفهم من أرقام لا يعرفونها وأيضًا عبر شبكات التواصل الاجتماعية.

 

وتم إبلاغ الشرطة الإسبانية بالمكالمات ورسائل التهديد، وتعمل على تأمين مدافع الريال سيرخيو راموس وعائلته والمناطق المحيطة به مباشرةً.

 

المزيد عن: نهائى دورى الأبطال محمد صلاح سيرجيو راموس رياضة تهديدات بالقتل الأخبار الرياضية إصابة محمد صلاح أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 1:50:02 AM