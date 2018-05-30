داعية كويتى: إصابة محمد صلاح عقابًا من الله لإفطاره فى رمضان (صورة)





زعم الداعية الكويتى مبارك البذالى، أنّ إصابة اللاعب المصرى محمد صلاح خلال مباراة نهائى دورى الأبطال الأوروبى، هى عقاب من الله، لأنه أفطر عن الصيام من أجل فريقه ليفربول، رغم الإشادة بكونه رجل فاضلل وسفير للمسلمين.

وقال الداعية الكويتى فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أمس، إنّ "اللاعب محمد صلاح قرّر اللعب مفطراً لأجل ليفربول كما صرّح بذلك فعاقبه الله.."!.

وأضاف " لا يظن ظان، وخاصة المسلم أن الحياة تدار بالعقل والجهد، بل الحياة بيد الله يؤتيها من يشاء سواء اجتهد أو لم يجتهد.."، ثم ختم قائلاً "هداك الله يا محمد صلاح، ولعل الأمر فيه خيراً لك فى كل نواحى الحياة..".

ورغم ذلك، نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تصريحات الداعية الكويتى لصحيفة عربية، أشاد خلالها بصلاح، بأنه رجلاً فاضلاً، ومحترماً، وذو خبق، وكان سفيراً للمسلمين ويساعد فى تحسين صورة المسلمين فى الغرب".

كما أشاد بالتزام اللعب المصرى بسلوك الإسلام، مثل الابتعاد عن زملائه لدى شربهم الكحول، وقال أخيراً لصلاح "لا تحزن، باب التوبة مفتوح".

وكشف روبن بونز، أخصائى العلاج الطبيعى لليفربول، صلاح بالإفطار، لأنه لن يصمد خلال المبارة بسبب الصيام، ومن جهته، قال مبارك إنّ صلاح تلقى نصيحة سيئة، وأفطر دون إذن شرعى.

وفى تصريحاته أيضاً لصحيفة عربية، اعتبر البذالى أن صلاح، الذى يصفه بالسجّاد، أخطأ عندما أفطر من أجل اللعب، قائلاً "كان مباحاً لصلاح الإفطار؛ فقد كان على سفر وقت لعب المباراة التي أُقيمت في أوكرانيا، لكن الإشكالية فى النية، لأن صلاح أفطر من أجل لعب الكرة وليس من باب الأخذ برخصة جواز إفطار المسافر، وفي هذه الحالة هو آثم؛ لأن الفروض لا تتغير فيها النية، وإنما السنن هي التي يمكن أن تتغير فيها النوايا".



