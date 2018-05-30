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بائع يتعدى على طبيب رفض وضع فرش الفاكهة أمام عيادته بسوهاج

الأربعاء 30/مايو/2018 - 02:50 ص
بائع يتعدى على طبيب رفض وضع فرش الفاكهة أمام عيادته بسوهاج
صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
استقبلت المستشفي المركزي بطهطا شمال محافظة سوهاج طبيب بيطري مصاب بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى.

وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد إصابة محمد صابر محمد عواجه 31 عامًا طبيب بيطري ويقيم دائرة القسم وبسؤال والده إتهم أبو القاسم خلف بكار قناوي 35 عامًا فكهاني بالتعدي علي نجله بالضرب بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته بسبب رفض المصاب قيام المتهم بوضع فرِش فاكهه أمام العيادة الخاصة به.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4890 جنح القسم لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.
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