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ماذا قالت مايا خليفة لـ"راموس" دفاعًا عن محمد صلاح؟

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 08:58 م
ماذا قالت مايا خليفة لـراموس دفاعًا عن محمد صلاح؟
مايا خليفة
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الفجر الفني
 
في أول رد فعل منها، قامت مايا خليفة، نجمة الأفلام الإباحية، بسب قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، بعد احتكاكه العنيف مع نجم ليفربول محمد صلاح.

وقالت في تعليقها: "تبًا لك سيرجيو راموس".

وتابعت عبر حسابها على موقع "انستجرام" لتحفيز مكاريوس، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي: "ابق دائمًا مبتسمًا. الأخطاء من الطبيعة البشرية".

كان راموس تسبب في إصابة "مو" خلال أحداث الشوط الأول للمباراة، التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي، وخرج على إثرها في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.
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