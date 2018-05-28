بيبو: مدير أكاديميات الأهلي.. مسئولية عظيمة في رقبتي

وجه خالد بيبو مدير أكاديميات النادي الأهلي، الشكر لمجلس الإدارة على ثقته الكبيرة لافتًا إلى إنها مسئولية عظيمة وشرف له العمل في قطاع مهم وحيوي بالنادي.









وأوضح بيبو أن إبراهيم عبدالصمد مدير قطاع الأكاديميات السابق حقق نجاحات كبيرة ، وساهم في تطوير القطاع بشكل مميز بدليل تكوين فريق "أهلي ب" الذي حقق نتائج طيبة في دوري منطقة القاهرة.









وأشار الى إن هناك تجهيزات عديدة لإحداث طفرة كبيرة على صعيد الاشتراكات والبرامج الفنية والبدنية والمسابقات والفعاليات المختلفة وتعزيز دور القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



