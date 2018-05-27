افتتاح الجناح المصري ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة (صور)

شهد افتتاح الجناح المصري ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة، والذي أقيم للمرة الثالثة على التوالي تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من خلال اختيار المشروع الممثل لمصر عن طريق التسابق العلني عبر مسابقة تقام بين المعماريين والتي أثمرت هذا العام عن اختيار مشروع "روبابيكيا" والذي يهدف إلى إعادة تطوير وتأهيل المساحات التجارية العشوائية والتى غالباً ما تكون في وضعية سيئة وغير قانونيه لهذا يركز الجناح المصرى على الأماكن المفتوحة وكيفيه استغلالها ، فتصميم الأسواق الحضرية يحتاج لإعادة التفكير ورفع مستواها.

ويقوم علي تصميم وتنفيذ الجناح المصري فريق عمل شاب مكون من المعماريين إسلام المشتولى ومعاذ أبو زيد وكريم موسى والإيطالي كريستيانو لوكيتي.

وقد حضر مراسم الافتتاح السفير إيهاب أبو سريع قنصل عام مصر بميلانو ولفيف من المعماريين والنقاد من مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب المهندس محمد أبو سعده رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن سعادته بما يقدمه الجناح المصري من أفكار إبداعية لعلاج مخاطر الأسواق العشوائية والتي تواجه المدينة.

وشدد أبوسعده على أن تميز الجناح المصري هذا العام هو نتاج لتسع أشهر متواصلة من العمل بدءاً من طرح المسابقة وفحص الأعمال والإعلان عن الفريق الفائز، ثم مرحلة إعداد الجناح لخروجه بشكله النهائي والتي تطلبت إعادة تأهيل الجناح المصري بالكامل لاستقبال العمل المشارك بالتنسيق مع الأكاديمية المصرية للفنون بروما.