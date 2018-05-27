ميدو: إصابة صلاح نقطة تحول كبيرة في نهائي أبطال أوروبا.. وحارس الريدز سبب الخسارة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ان تعرض النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول للاصابة خلال مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا كانت نقطة تحول كبيرة في اللقاء مما ادي لفوز الريال بنتيجة ٣/١ وحصد اللقب.





أوضح ميدو، تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر شاشة "مصر الأولي"، أن فريق الريال سيطر علي المباراة بعد خروج محمد صلاح من أرض الملعب، لافتاً إلي أن راموس تعمد إصابة النجم المصري لإنهاء خطورته.





وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية فى الكتف أمام ريال مدريد فى المباراة التى جمعتهما على الملعب الأوليمبى فى العاصمة الأوكرانية "كييف"، فى نهائى الموسم الحالى من مسابقة دورى أبطال أوروبا، وتوج بالقب فريق الريال بعد الفوز بنتيجة 3/1.





وتعمد راموس التدخل العنيف ضد محمد صلاح فى الدقيقة 26 من زمن المباراة، ليتوقف اللعب عدة دقائق لعلاج الفرعون المصرى، قبل أن يسقط مرة أخرى بسبب آلام فى الكتف ويفشل فى استكمال اللعب بالدقيقة 30، ليتم استبداله ويخرج من أرضية الملعب باكيا بعد خلع كتفه.





وأشار أحمد حسام ميدو، إلي أن حارس ليفربول كان أحد أهم الأسباب التي أدت لخسارة فريقه من الريال، لافتاً إلي أن الريدز في حاجة للتعاقد مع حارس مرمي مميز ليساعده في حصد البطولات.