طريقة تحضير "سلطة الشمندر والبطاطا" الشهية

سلطة الشمندر والبطاطا، وصفة شهية وسهلة من وصفات السلطات الغربية التي تأخذ مكان لها في موائدنا العربية.





وتمتاز هذه السلطة بتجانس البطاطا التي تعد مصدرا مهمة للنشويات مع الشمندر او البنجر وهو من افضل انواع النباتات الجذرية الغنية بالفيتامينات والمعادن والالياف الغذائية اضافة الى مضادات الاكسدة التي تحارب السرطان.





وبالتالي فان تناول هذه السلطة من قبل افراد العائلة جميعا يسهم في تعزيز الصحة والوقاية من الامراض.





المقادير:

500 جرام شمندر.

500 جرام بطاطس.

5 ملعقة كبيرة مايونيز.

1 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة خل احمر.

1 حبة بصل حجم صغير مفرومة فرما ناعما.

¼ كوب جوز مجروش.

ملح حسب الرغبة.





طريقة التحضير:

- قومي بسلق البطاطس ثم قشريها وقطعيها الى مكعبات.

- بعدها اسلقي الشمندر وقشريه ثم قطعيه الى مكعبات ايضا.

- في وعاء، ضعي البطاطس والشمندر واضيفي اليهما المايونيز والثوم والخل الاحمر والبصل والجوز.

- نكهي بالملح حسب الرغبة وحركي المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات.