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المفتي: تكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء

الأحد 27/مايو/2018 - 11:14 ص
المفتي: تكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء
الدكتور شوقي علام - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء ولا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر وليس عن طريق التشبه غير المحرم.

وأضاف خلال حواره على قناة الناس"، أن الإسلام يأمر المسلمين بالتميز بالأخلاق الحسنة والصفات الجميلة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالمواثيق والعهود، وحب الخلق ورحمتهم، واحترام عادات الناس وأعرافهم وتقاليدهم المباحة، ورغم ذلك فإن الإسلام لا يرضى من المسلمين التبعية الانهزامية، وكما أنها مذمومة شرعًا فهي مذمومة أيضًا بالفطرة لدى كل إنسان شريف النفس سليم الطبع.

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