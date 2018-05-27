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"الأرصاد": تحسن في درجات الحرارة مع فرص سقوط الأمطار

الأحد 27/مايو/2018 - 11:13 ص
الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة مع فرص سقوط الأمطار
أحمد عبد العال
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ندى محمد
 
قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الحالي سيشهد تحسنا في الأحوال الجوية ليسود طقس ربيعي لطيف على جميع أنحاء الجمهورية مع وجود فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن جنوب الصعيد مازال يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل فيه العظمى إلى 41 درجة، فيما علق على اعتدال درجات الحرارة بالقاهرة، قائلا "الطقس بيصالحنا".
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