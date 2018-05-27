ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة تحضير النودلز مع الكاجو

الأحد 27/مايو/2018 - 11:10 ص
طريقة تحضير النودلز مع الكاجو
طريقة تحضير النودلز مع الكاجو
طباعة
 
المقادير

• 250 ج نودلز بيض متوسط الحجم
• ملعقتا طعام زيت
• 125 ج عرانيس ذرة صغيرة
• جزرتان متوسطّتان، مقطّعتان إلى عيدان
• حبتا كراث، مقطّعتان إلى شرائح
• 150 ج بازيلا
• 150 ج فطر مقطّع إلى شرائح
• 125 ج فجل، مقطّع إلى أرباع
• ملعقتا طعام صلصة صويا خفيفة
• 160 ج صلصة فول سوداء (Black Bean Sauce)
• 100 ج كاجو محمّص
• 4 ملاعق طعام كزبرة طازجة مفرومة

طريقة التحضير 
يُسلق النودلز وفق التعليمات المذكورة على العلبة، ثم يُصفّى ويُترك جانبًا.

تُحمّى مقلاة كبيرة ويضاف إليها الزيت ومن ثم الذرة والجزر والكراث والبازيلا. يُقلى الخليط بسرعة لمدّة دقائق.

يُضاف الفطر، والفجل، وصلصة الصويا وصلصة الفول الأسود.

يُطهى الخليط لمدّة دقيقتين. أخيرًا، يضاف النودلز ونصف كمية الكاجو ونصف كمية الكزبرة.

يطهى الخليط لبضع دقائق حتى يسخن جيدًا.

يُقدّم الطبق مع بقية الكاجو المحمّص ويزيّن بالكزبرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
0
x
18:00
1
فولهام
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/27/2018 11:20:05 AM