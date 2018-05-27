طريقة تحضير النودلز مع الكاجو

المقادير



• 250 ج نودلز بيض متوسط الحجم

• ملعقتا طعام زيت

• 125 ج عرانيس ذرة صغيرة

• جزرتان متوسطّتان، مقطّعتان إلى عيدان

• حبتا كراث، مقطّعتان إلى شرائح

• 150 ج بازيلا

• 150 ج فطر مقطّع إلى شرائح

• 125 ج فجل، مقطّع إلى أرباع

• ملعقتا طعام صلصة صويا خفيفة

• 160 ج صلصة فول سوداء (Black Bean Sauce)

• 100 ج كاجو محمّص

• 4 ملاعق طعام كزبرة طازجة مفرومة



طريقة التحضير

يُسلق النودلز وفق التعليمات المذكورة على العلبة، ثم يُصفّى ويُترك جانبًا.



تُحمّى مقلاة كبيرة ويضاف إليها الزيت ومن ثم الذرة والجزر والكراث والبازيلا. يُقلى الخليط بسرعة لمدّة دقائق.



يُضاف الفطر، والفجل، وصلصة الصويا وصلصة الفول الأسود.



يُطهى الخليط لمدّة دقيقتين. أخيرًا، يضاف النودلز ونصف كمية الكاجو ونصف كمية الكزبرة.



يطهى الخليط لبضع دقائق حتى يسخن جيدًا.



يُقدّم الطبق مع بقية الكاجو المحمّص ويزيّن بالكزبرة

