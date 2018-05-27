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Chopard تطلق أحدث مجموعاتها "ريد كاربت" (صور)

الأحد 27/مايو/2018 - 11:02 ص
Chopard تطلق أحدث مجموعاتها ريد كاربت (صور)
Red Carpet
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أطلقت شوبارد مجموعة مذهلة من روائع مجوهراتها Red Carpet بالتزامن مع «مهرجان كان السينمائي، والتي امتزجت بين الحرفية والفخامة.

وتألقت دار شوبارد بقرطان بديعان يتألّقان بساق ذهبي وبراعم خضراء من الأحجار الكريمة البرّاقة.

أما الأزهار فتتفتح بأحجار الأوبال البيضاء لتضفي تأثيرات ضوئية وردية آسرة. أما الإصدار الآخر فتزيّنه زهرات أرجوانية من التيتانيوم مرصّعة بأحجار العقيق والصفير الأصفر.

والقلادة عبارة تحفة فنية متلألئة صيغت تفاصيلها بدقّة متناهية من الأحجار الكريمة والريش، ومستوحي من الأزياء والحِرف التقليدية لشعوب منغوليا


Chopard تطلق أحدث مجموعاتها "ريد كاربت" (صور)
Chopard تطلق أحدث مجموعاتها "ريد كاربت" (صور)
Chopard تطلق أحدث مجموعاتها "ريد كاربت" (صور)
Chopard تطلق أحدث مجموعاتها "ريد كاربت" (صور)
Chopard تطلق أحدث مجموعاتها "ريد كاربت" (صور)
المزيد عن: مهرجان كان شوبارد ريد كاربت القلادة الاقراط red carpet Chopard
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