Chopard تطلق أحدث مجموعاتها "ريد كاربت" (صور)

أطلقت شوبارد مجموعة مذهلة من روائع مجوهراتها Red Carpet بالتزامن مع «مهرجان كان السينمائي، والتي امتزجت بين الحرفية والفخامة.



وتألقت دار شوبارد بقرطان بديعان يتألّقان بساق ذهبي وبراعم خضراء من الأحجار الكريمة البرّاقة.



أما الأزهار فتتفتح بأحجار الأوبال البيضاء لتضفي تأثيرات ضوئية وردية آسرة. أما الإصدار الآخر فتزيّنه زهرات أرجوانية من التيتانيوم مرصّعة بأحجار العقيق والصفير الأصفر.



والقلادة عبارة تحفة فنية متلألئة صيغت تفاصيلها بدقّة متناهية من الأحجار الكريمة والريش، ومستوحي من الأزياء والحِرف التقليدية لشعوب منغوليا





